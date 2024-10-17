Минобороны: ВСУ создали сеть подземных переходов под Угледаром

Украинские боевики создали ряд внушительных укреплений на Угледарском направлении, среди которых есть даже сеть подземных переходов, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В то же время, как подчеркнули в оборонном ведомстве, вражеские вооруженные формирования после взятия ВС РФ Угледара сейчас дезориентированы и не отличаются хорошей подготовкой. Определенное ожесточенное сопротивление у врага есть, но, как отметили в Минобороны, его оказывают лишь небольшие группы боевиков.

«По словам бойцов, враг подготовил серьезные укрепления на Угледарском направлении, создал сеть подземных переходов, огневые точки под бетонными перекрытиями», — говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве обратили внимание, что российские бойцы из Приморья уже имеют опыт штурма подобных укрепрайонов, действуя по отработанной военной методике.

«Например, методично с беспилотника забрасывают опорник боеприпасами, пока у врага не сдетонирует боекомплект», — добавили в министерстве.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.