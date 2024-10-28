Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике, о чем сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группы российских войск «Центр» успешно освободили населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике.

Таким образом, поселок городского типа Цукурино перешел под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом стало известно в понедельник, 28 октября.

Перед началом полномасштабных боевых действий численность населения поселка Цукурино составляла приблизительно 1,7 тыс. жителей. Там расположена грузовая станция Цукуриха, которая связывает поселок с Покровском. Сам ПГТ находится примерно в восьми километрах на юго-восток от Селидово и всего в двух километрах от города Украинска.

Ранее российские военные освободили Измайловку в ДНР.