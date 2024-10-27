Вооруженные силы РФ освободили Измайловку в ДНР. Об этом 27 октября сообщило Министерство обороны России.

По данным оборонного ведомства, в освобождении населенного пункта участвовали подразделения группировки российских войск «Центр».

Ежедневно Министерство обороны РФ сообщает об освобождении новых населенных пунктов на Украине. 26 октября оборонное ведомство проинформировало о вытеснении украинских войск и ополном освобождении Александрополя в ДНР.

23 октября российские военные освободили еще два населенных пункта в республике — Николаевку и Серебрянку.

ВС РФ продолжают активное продвижение на донецком направлении. Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский истребитель Су-35 атаковал опорный пункт и живую силу ВСУ под Курском.