ВС России ударили по ДРГ рядом с Белгородской областью

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли упреждающие удары по бойцам диверсионно-разведывательной группировки (ДРГ) в приграничном с Белгородской областью районе Украины.

Кадры удара по ДРГ с помощью авиации и артиллерии Западной группировки войск ведомство опубликовало в своих соцсетях. На видеофрагменте видно, как снаряды попадают по траншеям противника. Также видны разрушения здания, в котором, по всей вероятности, скрывались украинские военнослужащие и техника.

В среду, 21 марта, оборонное ведомство сообщило о полной зачистке населенного пункта Козинка в Белгородской области. Ранее бойцы ДРГ прорвались на его территорию и предприняли попытки удерживать село.

Минобороны уточнило, что в результате ударов со стороны ВС РФ были ликвидированы до 650 боевиков. Также были поражены две бронированные машины и две реактивные системы залпового огня Vampire чешского производства.

ВСУ начали активно обстреливать приграничные территории РФ с начала марта. Под удар попадают районы Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков регулярно сообщает о сбитых в регионе беспилотниках, а также об обстреле поселков.

На данный момент из некоторых приграничных населенных пунктов люди были эвакуированы в другие районы и регионы России.

В Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее Гладков сообщил, что в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны были ранены пять человек, а шесть многоэтажек получили повреждения.