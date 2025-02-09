Испанский журналист газеты El Mundo Альберто Рохаса незаконно проник на территорию Курской области. Об этом сообщило само издание на сайте.

Корреспондент пересек российскую границу, выехав из Сум на Украине, чтобы пообщаться с украинскими военнослужащими 47 бригады ВСУ, которые атаковали российские позиции в этом регионе.

Ситуация вокруг незаконного проникновения журналистов более широко затрагивает и других представителей западных СМИ. Так, ранее Курский суд заочно арестовал двух журналистов из США Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, которые также незаконно въехали на территорию России с целью снять репортаж о действиях ВСУ.

Кроме того, Ленинский районный суд Курска вынес заочный арест для британца Джерома Старки, который незаконно пересек российскую границу в поисках эксклюзивного материала.

Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило о контроле ситуаций, связанных с незаконным проникновением иностранных журналистов в РФ. В дипломатическом ведомстве напомнили, что все иностранные граждане, желающие посетить страну для освещения событий, обязаны получить аккредитацию и визу.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова сообщила об ответных мерах Москвы на действия Парижа по отношению к российским журналистам.