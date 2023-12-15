«Все будет не так, как раньше»: стал известен исход СВО в 2024 году

Власти западных стран начинают отказываться от помощи Украине, что уже в ближайшее время перевернет ход специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал политолог РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев.

Экспертное сообщество обсуждает вероятность того, что в 2024 году боевые действия будут прекращены. В этом же уверен и глава Чечни Рамзан Кадыров, сделавший на днях соответствующее заявление в ходе своей «Прямой линии».

Действительно, отметил Макаев, сегодня для мировой общественности становится очевидным тот факт, что Украина не способна победить Россию на поле боя.

«Главная причина этого заключается в постепенном иссякании финансовой и военной помощи Украине западными партнерами. И, как отмечают эксперты, вскоре ВС Украины и ВС России останутся «один на один» друг с другом. В результате иной исход, нежели достижение заявленных Россией целей СВО, представляется маловероятным», — пояснил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что Запад не только отказывает Украине в новых финансовых вливаниях и пакетах военной помощи, но и требует отчета за уже израсходованные средства.

«В данных условиях страна не может продолжать военные действия на должном уровне. Конгрессмены США планируют уйти на новогодние каникулы, не приняв решения о дальнейшей поддержке Украины. Это свидетельствует об изменении подхода к СВО с их стороны: в 2024 году все будет уже не так, как раньше», — подытожил собеседник.

Ранее Владимир Путин намекнул на окончание СВО.