«Все будут кричать о мире»: известная провидица назвала дату возможной отставки Зеленского
Экстрасенс Инна Мишина рассказала, когда Россия заручится мощной поддержкой других стран
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Об окончании спецоперации, как и об уходе с поста президента Украины Владимира Зеленского, во всем мире говорят с самого начала конфликта. Военные и политики остерегаются делать точные прогнозы, но знаменитый экстрасенс Инна Мишина утверждает, что видит конкретные даты завершения геополитических распрей.
По ее словам, спецоперация будет продолжаться до 2025 года.
«Но так называемое начало конца произойдет уже 26 сентября. Я вижу яркое событие: либо Зеленский должен заговорить об отставке или о завершении конфликта, либо другие страны начнут продавливать мирные переговоры. Я об этом говорила сразу, как только все началось. Говорила, что в ноябре станет спокойнее, зимой наши пойдут в атаку, а сейчас, в сентябре, случится сильное событие, и все будут кричать о мире и безопасности», — отметила провидица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По ее словам, наряду с Белоруссией и другими дружественными странами на нашу сторону встанут еще несколько государств, а четыре — сохранят нейтралитет.
«Поддержка России начнется с сентября, и конфликт будет постепенно затихать. Окончательно СВО завершится к 2025 году, но Зеленский, повторюсь, уйдет с позиций намного раньше», — подчеркнула ясновидящая.
Ранее экстрасенс Инна Мишина предсказала мощный ответ на атаки украинских дронов.