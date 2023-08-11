«Все будут кричать о мире»: известная провидица назвала дату возможной отставки Зеленского

«Но так называемое начало конца произойдет уже 26 сентября. Я вижу яркое событие: либо Зеленский должен заговорить об отставке или о завершении конфликта, либо другие страны начнут продавливать мирные переговоры. Я об этом говорила сразу, как только все началось. Говорила, что в ноябре станет спокойнее, зимой наши пойдут в атаку, а сейчас, в сентябре, случится сильное событие, и все будут кричать о мире и безопасности», — отметила провидица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».