«Россия пойдет ва-банк»: экстрасенс предсказала мощный ответ на атаки украинских дронов

Жители Москвы и Подмосковья в последнее время часто замечают вражеские беспилотники в различных районах. Так, сегодня в первой половине дня дрон взорвался над Карамышевской набережной на западе столицы, а минувшей ночью наши военные сбили два БПЛА возле ЦКАД и на подлете к региону.

Неприятную тенденцию анализировали многие военные эксперты и политологи. Однако мы решили обратиться также к одной из сильнейших провидиц России — Инне Мишиной. В большинстве случаев система ПВО отрабатывает эффективно, но, как заявила ясновидящая, москвичам еще придется потерпеть украинские дроны вплоть до завершения конфликта.

«Я вижу, что атаки на Москву еще будут, вижу новые разрушения. Но они не будут масштабными. С нашей стороны, напротив, последует мощный удар — Россия пойдет ва-банк. Наша страна объективна, она не провоцирует и понимает, что страдают мирные люди, и пытается минимизировать потери. Периодические прилеты будут, но ответные удары будут несравнимо сильнее. Мы дадим такую ответку, что там запищат», — заверила Мишина корреспондента интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница также добавила, что, по ее прогнозам, спецоперация на Украине может завершиться к 2025 году.

Ранее ясновидящая Инна Мишина предупредила россиян о новой «атаке» магнитных бурь.