Обстрел начался с 15.45 и продолжался около трех часов. Первым под удар попала Кураховка, по ней выпустили три снаряда. В 16.25 под обстрелом оказалось Желанное. По населенному пункту выпустили четыре снаряда. Следующим пострадавшим повелением стало Архангельское. В 16.40 по нему ударили еще четырьмя «натовскими» снарядами.

До 18.00 наступило затишье, но затем под обстрелом оказался Петровский район Донецка. По городу нанесли удар десятью ракетами. Также под обстрел попала Горловка, куда отправили тринадцать снарядов калибром 122 миллиметра и пять калибром 152 миллиметра.