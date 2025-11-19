«Всегда будет мало»: Владимир Путин заявил о возможности продления жизни до 150 лет

Владимир Путин заявил о возможности увеличения продолжительности жизни человека до 150 лет. При этом президент отметил, что даже этот рубеж будет казаться людям недостаточным. Об этом сообщает ТАСС.

Среднюю продолжительность жизни человека в будущем можно будет увеличить до 150 лет. Такую точку зрения высказал Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Глава государства добавил, что, достигнув этого фантастического рубежа, люди все равно останутся неудовлетворенными. По его мнению, желание жить дольше аналогично желанию иметь больше денег — оно практически безгранично. Заявление прозвучало в контексте обсуждения потенциала искусственного интеллекта и передовых технологий для решения глобальных задач, включая медицину и улучшение качества жизни.

Ранее сообщалось о том, что Путин поставил задачу по созданию в России полного комплекса технологий генеративного ИИ.