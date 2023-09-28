«Всего один документ мог бы спасти»: озвучены шансы Варданяна избежать тюрьмы
Политолог Ванифатов: Россия может спасти Варданяна от тюрьмы
Фото: [Пресс-служба государственной пограничной службы Азербайджана/©РИА Новости]
Бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане. Он обвиняется в финансировании терроризма, а также создании незаконных вооруженных формирований, передают местные СМИ.
Как пояснил политолог Алексей Ванифатов, арест Варданяна встраивается в логику действий Азербайджана по безоговорочной победе над Арменией в вопросе Нагорного Карабаха.
«Руководство Армении сознательно пошло на многие шаги для завершения проблемы Арцаха в пользу Азербайджана, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал властям Баку Рубена Варданяна, чтобы не иметь в Ереване очень сильного конкурента, который может его свергнуть», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Поэтому, исходя из предыдущих шагов Армении, подчеркнул политолог, ждать каких-то активных действий по освобождению Варданяна от Еревана не стоит.
«Он будет осужден в Азербайджане на срок до 14 лет. Все это время Россия по неофициальным каналам будет вести переговоры по освобождению Варданяна и, в конце концов, после окончательного приговора, добьется его помилования президентом Азербайджана, что сильно не понравится нынешним властям Армении», — добавил спикер.
А вот адвокат Ольга Власова придерживается несколько иной точки зрения. По ее словам, исходя из заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, Варданян не имеет никакого отношения к России, и наоборот.
«Могу лишь добавить, что Варданяна от преследований мог бы спасти всего документ — российский паспорт, но он от него отказался. Исходя из вышесказанного, я не думаю, что Россия будет ему помогать. Разве что будут какие-то договоренности вне официально-представительского поля, которые окажутся полезны для российской стороны, но это вряд ли», — подытожила Власова.
Ранее в погранслужбе Азербайджана подтвердили арест Варданяна.