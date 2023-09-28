«Всего один документ мог бы спасти»: озвучены шансы Варданяна избежать тюрьмы

«Могу лишь добавить, что Варданяна от преследований мог бы спасти всего документ — российский паспорт, но он от него отказался. Исходя из вышесказанного, я не думаю, что Россия будет ему помогать. Разве что будут какие-то договоренности вне официально-представительского поля, которые окажутся полезны для российской стороны, но это вряд ли», — подытожила Власова.