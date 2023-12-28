Об обмане Зеленского рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости. По его словам, украинское правительство пыталось выиграть себе время, потому и решилось на подписание документа по поводу Донбасса. Происходило это с участием Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.

Такой документ согласовали в Париже еще в 2019 году, но его условия так и не были выполнены. Украинский глава участвовал во встрече «нормандской четверки», и нагло врал главам государства.

«Да нет, это он всех надурил просто, чтобы они от него отстали, а он занимался делом», — напомнил министр слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Лавров также подчеркнул, что Украина сама не идет на переговоры и процесс, скорее всего, тормозит сам Зеленский, так как «у него нет воли к миру».

Ранее Лавров рассказал, что планы Запада относительно России давно провалились.