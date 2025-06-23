Встреча Путина и главы МИД Ирана: важное обсуждение ситуации на Ближнем Востоке

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи высоко оценил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, назвав ее продуктивной. Такое заявление он сделал Иранскому информационному агентству IRNA.

В процессе общения Путин и Арагчи обсудили актуальные события на Ближнем Востоке и их влияние на международную безопасность. Они также уделили особое внимание недавним действиям, которые предприняли Израиль и США в отношении иранских ядерных объектов. Эти удары, по мнению обеих сторон, не только угрожают стабильности в регионе, но также могут повлиять на глобальную безопасность.

«У меня состоялась очень хорошая встреча с президентом России Путиным, и в ходе этой встречи мы подробно обсудили последние события», — указал дипломат.

Ранее бывший посол Ирана в ФРГ Сейед Хоссейн Мусавиан заявил, что атаки США на иранские объекты уничтожили все предпринятые на протяжении десятилетий дипломатические усилия. Соединенные Штаты, по его мнению, нарушили Устав ООН, тем самым показав свое неуважение по отношению к этой международной организации.