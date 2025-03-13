Встреча Путина и Лукашенко: о чем договорились лидеры двух стран

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Представители двух государств обсудили важные вопросы сотрудничества, а также затронули международные отношения и ситуацию на Украине.

Важным событием по итогам встречи лидеров стал обмен грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия продолжат строить государство такого формата.

«Россия и Белоруссия продолжат углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран», — отметил российский лидер.

По его словам, РФ уже вложила в экономику Белоруссии около $4,5 млрд. Кроме того, по итогам обсуждения сотрудничества принято решение, которое позволит гражданам Белоруссии, проживающим в России, участвовать в местных выборах в качестве избирателей и кандидатов. Аналогичные права получили и россияне, проживающие в республике.

Президент Белоруссии Лукашенко отдельно высказался об украинском кризисе, отметив, что Украина и Россия возвращаются к переговорам спустя три года, но уже с учетом ситуации «на земле».

По словам главы республики, если России удастся договорить с США, то Европейскому союзу (ЕС) и Украине наступит «труба».

Также белорусский лидер отметил, что Белоруссии и России нужен технологический прорыв. По его словам, у двух стран есть все, что нужно для этого и даже больше в условиях давления со стороны Запада.

«Давление на Белоруссию с Россией не ослабевает, хотя всем ясно: ограничения больше бьют по тем, кто их ввел», — отметил Лукашенко.

Также лидеры двух стран к пришли к совместному выводу о том, что действия стран — участниц НАТО в контексте украинского кризиса чреваты ядерным конфликтом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит тридцатидневное перемирие, однако в том случае, если этот шаг приведет к долгосрочному миру.