Встреча Зеленского и Вэнса вызвала ярость у депутата Рады

Каждая встреча Владимира Зеленского с лидерами западных стран дорого обходится украинцам. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он напомнил, что, когда Зеленский был шоуменом и ведущим, платили ему, чтобы посмеяться, а теперь платит он. Только сейчас валюта — жизни людей.

Так Дмитрук отреагировал на фотографию, сделанную на встрече Владимира Зеленского, госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса в Ватикане, которую последний выложил на своей странице в соцсети X. На снимке Вэнс улыбается, а Зеленский смеется.

Ранее сообщалось о том, что в Раде раскрыли, как Россия и США унизят Украину.