«Встречают не с цветами»: депортированных из США украинцев ждет немедленная мобилизация

Депортированных из США украинцев по возвращении на родину немедленно ожидает мобилизация. Сотрудники территориальных центров комплектования встречают граждан прямо в аэропортах для оформления документов. Об этом сообщает украинское СМИ.

Депортированных из Соединенных Штатов украинцев встречают сотрудники территориальных центров комплектования для последующей мобилизации. Соответствующие сообщения появились в ряде чатов, что подтверждает издание одно из украинских СМИ.

Также было опубликовано видео с украинкой, муж которой ожидает депортации из США. Она выразила опасения, что его, как и других возвращенцев, по прилете сразу будут ждать военкомы.

Напомним, что с февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти предпринимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не могли избежать службы в армии.

Ранее сообщалось о том, что окружение Зеленского выступило против его визита в США.