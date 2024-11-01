Встретивший пьяным прорыв ВС РФ экс-командующий объединенными силами уволился из ВСУ

Бывший командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль уволился из армии после прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

Содоль, который занимал пост командующего с 11 февраля 2024 года, подвергался жесткой критике за неэффективное командование, которое привело к значительным потерям среди личного состава и утрате территорий.

Среди обвинений в его адрес — утверждения о том, что он принял решение о размещении слабой бригады в районе Харькова, а также о том, что в критический момент он находился в ресторане, «выпивая» вместо того, чтобы управлять ситуацией во время прорыва ВС РФ в Дзержинске (украинское название — Торецк).

Ранее начальник штаба националистического полка «Азов»* Богдан Кротевич подал заявление в Госбюро расследований Украины, а депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко** призвал к судебному разбирательству в отношении Содоля.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим объединенными силами бригадного генерала Андрея Гнатова.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили еще три населенных пунктах в ДНР — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ.

**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.