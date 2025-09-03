Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз оказались под угрозой срыва. Венгрия использовала право вето, заблокировав запуск очередного этапа переговоров с Киевом, что автоматически остановило и продвижение Кишинева. Об этом сообщает Euronews.

Процесс интеграции Украины и Молдавии в евросообщество столкнулся с серьезным препятствием. Будапешт в одностороннем порядке заблокировал открытие следующей фазы переговоров о членстве с Украиной. Согласно внутренним правилам ЕС, это решение парализовало и продвижение заявки Молдавии, которую в Брюсселе настаивают рассматривать в связке с украинской из-за вопросов региональной безопасности.

Текущее председательство Дании в Совете ЕС пообещало оказать максимальное давление на Венгрию для разблокировки процесса. Однако Будапешт четко обозначил свою позицию: поддерживать прогресс Молдавии, но выступать против увязки двух кандидатов. Такой шаг вызвал волну резкой критики со стороны других ключевых членов союза. Франция и Швеция открыто обвинили Венгрию в том, что она руководствуется узкополитическими мотивами, а не стратегическими интересами ЕС.

Ранее стало известно о том, что Финляндия изучает варианты замены наследия царской России.