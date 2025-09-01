Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал над сближением страны с Евросоюзом, но столкнулся с некорректным поведением европейских партнеров. Видео с обращением политика появилось на сайте «Известия».

По словам политика, процесс вступления Украины в ЕС находился под его личным контролем и активно продвигался вперед. Однако в отношении Североатлантического альянса у него всегда была принципиально иная позиция.

Янукович назвал потенциальное вступление Украины в НАТО катастрофой для страны, заявив, что этот путь ведет в никуда. Он также выразил убеждение, что такой шаг стал бы прямой дорогой к полномасштабной гражданской войне, учитывая раскол в украинском обществе по этому вопросу. При этом экс-президент не уточнил конкретные детали некорректного поведения со стороны европейских представителей во время переговорного процесса.

