Отмечается, что украинская армия нанесла удар по тяговым и трансформаторным подстанциям в двух регионах.

Массированная атака началась около 23:00. Были повреждены тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области, а также объекты у перегона Змиевка — Глазуновка в Орловской области.

В результате атаки со стороны ВСУ произошло аварийное отключение питания. В Орловской области были задержаны два поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов. По данным издания, пострадавших в результате инцидента нет.

Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, за ночь на пятью регионами РФ были сбиты 12 беспилотников. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Белгородской, Ростовской и Курской областями, а также над Краснодарским краем.

Ранее мы сообщали, что экс-нардеп Украины Виктор Медведчук рассказал о причастности украинских властей к трагедии в Одессе в 2014-м году.