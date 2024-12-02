ВСУ атакуют Курскую область, задействуя большое количество техники НАТО
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Украинские военные активно атакуют позиции ВС РФ в Курской области с использованием большого количества техники НАТО. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.
По его словам, в день ВСУ осуществляют по три-четыре наката, и в каждом из них задействована техника.
Однако украинским боевикам не удается в полной мере ее использовать. Российские артиллеристы благодаря точным расчетам FPV успешно ее уничтожают, пояснил собеседник.
Также Орел показал видеоролик, на кадрах которого запечатлена подбитая техника НАТО и артиллерийский огонь по уезжающему украинскому танку.
Ранее сообщалось о том, что удары «Орешником» по инфраструктуре НАТО снимут угрозу от альянса.