Украинские военные активно атакуют позиции ВС РФ в Курской области с использованием большого количества техники НАТО. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

По его словам, в день ВСУ осуществляют по три-четыре наката, и в каждом из них задействована техника.

Однако украинским боевикам не удается в полной мере ее использовать. Российские артиллеристы благодаря точным расчетам FPV успешно ее уничтожают, пояснил собеседник.

Также Орел показал видеоролик, на кадрах которого запечатлена подбитая техника НАТО и артиллерийский огонь по уезжающему украинскому танку.

Ранее сообщалось о том, что удары «Орешником» по инфраструктуре НАТО снимут угрозу от альянса.