В Вооруженные силы Украины мобилизуют граждан, которые не пригодны к военной службе по состоянию здоровья, в частности, больных эпилепсией. Об этом РИА Новости рассказал младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое Донецкой Народной Республики.

По его словам, уже в первый день занятий некоторые мобилизованные упали в приступе эпилепсии. Были те, кто терял сознание после приезда в место проведения обучения. Но, несмотря на проблемы со здоровьем, им не удалось комиссоваться. Эти военнослужащие были признаны годными, поэтому после обучения их отправили в боевую часть, сообщил Салий.

Обучение проходило во Львовской области, на Яворовском полигоне, где переобучали офицеров запаса. По словам собеседника, в 26-м потоке обучались 120 человек.

Ранее сообщало о том, что депутат Рады Дубинский призвал Госдеп США поддержать мобилизацию СБУ вместо 18-летних украинцев.