ВС РФ освободили Михайловку в ДНР

В оборонном ведомстве уточнили, что в освобождении села участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Михайловка расположена на Селидовском направлении всего в двух километрах от города Селидов. Военные эксперты отмечают, что освобождение этого населенного пункта позволит ВС РФ напрямую выйти на город с восточной стороны.

За последний месяц российские военнослужащие делают значительные успехи в освобождении сел и поселков от ВСУ.

1 октября стало известно, что ВС РФ взяли под полный контроль Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. 11 октября сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР.