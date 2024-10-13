ВС РФ освободили Михайловку в ДНР
Российские войска вытеснили ВСУ из Михайловки в ДНР
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Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Министерство обороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что в освобождении села участвовали подразделения группировки войск «Центр».
Михайловка расположена на Селидовском направлении всего в двух километрах от города Селидов. Военные эксперты отмечают, что освобождение этого населенного пункта позволит ВС РФ напрямую выйти на город с восточной стороны.
За последний месяц российские военнослужащие делают значительные успехи в освобождении сел и поселков от ВСУ.
1 октября стало известно, что ВС РФ взяли под полный контроль Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР. 11 октября сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Островское в ДНР.