ВСУ начали паниковать на курском направлении
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Среди подразделений ВСУ в Курской области началась паника, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, украинские военные ежедневно теряют позиции.
Они вынуждены отступать, теряя военную технику и личный состав.
Таким образом, Вооруженные силы Украины терпят поражения в военном противостоянии с Россией. Фронт украинской армии «посыпался» примерно на 10 участках.
Учитывая сложившуюся ситуацию, президента страны Владимира Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых», считает Алаудинов.
Ранее сообщалось о том, что у проходившего обучение в Польше солдата ВСУ обнаружили смертельный вирус.