Среди подразделений ВСУ в Курской области началась паника, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, украинские военные ежедневно теряют позиции.

Они вынуждены отступать, теряя военную технику и личный состав.

Таким образом, Вооруженные силы Украины терпят поражения в военном противостоянии с Россией. Фронт украинской армии «посыпался» примерно на 10 участках.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президента страны Владимира Зеленского «вряд ли захотят оставить в живых», считает Алаудинов.

Ранее сообщалось о том, что у проходившего обучение в Польше солдата ВСУ обнаружили смертельный вирус.