У проходившего обучение в Польше солдата ВСУ обнаружили смертельный вирус

Вирус Марбург добрался до Украины. Об этом стало известно, когда проверили состояние польского военного, проходящего обучение в ряды ВСУ. Информацию об этом публикует Mash.

Африканский смертоносный вирус Марбург, вызывающий тяжелейшую лихорадку, обнаружили на Украине. Предварительно, его на территорию страны завез военный из Польши. Полагают, что зараза давно дошла до польских земель.

При первых симптомах бойца госпитализировали в инфекционную больницу Ужгорода. Несколько недель он провел и в Щецине на границе с ФРГ.

Марбург — инфекционное заболевание, передающееся через вещи зараженного или его жидкости. Вызывает множество симптомов: в самой тяжелой стадии начинается лихорадка и кровотечение, чаще заканчивающееся смертью. Вакцины от вируса нет, защититься можно, соблюдая гигиену и осторожность. В России подобной заразы не фиксировали.

Ранее сообщалось, что врач Осипов рассказал, как обезопасить себя от смертельной лихорадки Марбурга.