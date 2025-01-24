ВСУ нанесли удар по дому цыганского барона в Рязанской области

В ночь на 24 января в селе Дядьково Рязанской области был атакован дом цыганского барона, где проживает 12 детей. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По утверждению микроблога, в частный дом, который находится в селе Дядьково, расположенном в Рязанской области, ночью попали обломки украинского дрона. В доме на тот момент находилось 18 человек, среди которых 12 детей. Все они смогли эвакуироваться после того, как в здании начался пожар.

«Также ночью от ударов ВСУ повредились производственные помещения и склады с готовой продукцией брянского завода «Кремний», на котором делают кристаллы для компьютеров», — указали авторы канала.

Глава Рязанской области Малков уже пообещал, что власти окажут семье цыганского барона помощь в восстановлении жилья.

Ранее сообщалось, что военкор Сладков призвал устроить достойный ответ украинской армии на ее ночные удары по российским регионам. По его мнению, ВС РФ просто обязаны устроить украинским военным самый настоящий апокалипсис.