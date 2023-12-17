ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о обстреле села Теребрено. Об этом он проинформировал в воскресенье, 17 декабря, в своих соцсетях.

По данным главы региона, стрелковый бой продолжается. Он отметил, что все профильные органы региона держат ситуацию на контроле.

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района», – написал Гладков.

Как отметил Гладков, по предварительной информации, есть повреждения линий электропередач в нескольких других населенных пунктах. Глава региона сообщил, что аварийные и оперативные службы занялись ликвидацией последствий после согласования с министерством обороны России.

После начала специальной военной операции приграничные регионы России регулярно попадают под обстрел ВСУ. Чаще всего под огнем находятся Белгородская, Брянская и Курская области, граничащие с Украиной. В этих регионах установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же введен на территории Крыма и Севастополя.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках в Липецкой, Ростовской и Воронежской областях. Власти Липецкой области сообщили, что в результате атаки вражеского БПЛА разрушений и пострадавших нет.