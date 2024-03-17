ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино. Об этом он написал в своих соцсетях.

Как отметил глава региона, из-за обстрела со стороны Украины повреждена линия электропередачи и пять частных домов. О пострадавших он не сообщил. Старовойт добавил, что власти помогут владельцам домовладений с восстановлением жилья.

Поселок Теткино Глушковского района регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Курская область граничит с Сумской областью Украины. Регулярно регион обстреливают в том числе с использованием беспилотников.

По словам Старовойта, поселок Теткино обстреливается ВСУ пятый день подряд. Интенсивные обстрелы начались во вторник, 12 марта.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что на территорию Курской области пытались прорваться украинские диверсионно-разведывательные группировки (ДРГ). Ведомство отметило, что прорыв удалось пресечь совместными силами российских военных и ФСБ. Украинские диверсанты были отброшены, они также понесли значительные потери.

Мы также сообщали, что в Курской области российский доброволец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья.