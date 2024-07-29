Генеральный штаб ВСУ признал ситуацию на Красноармейском направлении сложной. Заявление об этом сделано в понедельник, 29 июля, в соцсетях.

Отмечается, что именно на этом направлении на территории ДНР, которую контролируют ВСУ, ситуацию остается напряженной.

Ранее президент Украины и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не раз заявляли о том, что на Красноармейском направлении ситуация для украинских военных остается сложной.

Населенный пункт Красноармейск (украинское название Покровск) является районным центром, расположенным на северо-западе ДНР. По данным на 2022-й год, население города составляло более 61 тысячи человек.

В Красноармейске расположен крупный железнодорожный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути. Они связывают Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через этот город также осуществляется железнодорожное сообщение с городами, расположенными на севере Донецка — Краматорском и Славянском. Они находятся под контролем ВСУ.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022-го года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее главными целями являются денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала дроном-камикадзе трамвай в Горловке.