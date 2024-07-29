Украинская армия атаковала дроном-камикадзе трамвай в Горловке

В Горловке, которая находится в Донецкой народной республике, ВСУ произвели атаку на общественный транспорт. Они нанесли удар беспилотником по трамваю. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По утверждению градоначальника, сейчас в двух районах Горловки прекращено движение трамваев. Это произошло из-за атаки с украинской стороны. Трамваи перестали ходить в микрорайоне 245 и в поселке шахты имени Ленина. При атаке пострадал один человек.

«Ранена вагоновожатая вследствие удара БПЛА вооруженных формирований Украины в центре Горловки», - указал Приходько.

По имеющимся данным, Горловка за прошедшие сутки была атакована не менее трех раз. Город регулярно попадает под удары ВСУ. Его обстреливают ракетами, бьют по нему крупнокалиберной артиллерией. Жертвами этих обстрелов становятся мирные жители.