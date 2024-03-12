ВСУ пытались атаковать ангар с обломками польского Ту-154 под Смоленском

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские военные пытались атаковать ангар в Смоленской области, где хранились фрагменты польского Ту-154. Об этом он сообщил РИА Новости .

Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года. На борту самолета находился тогда польский президент Лех Качиньский. Ту-154 разбился при заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

«Эта попытка зафиксирована в январе с помощью беспилотников, которые были сбиты. Были изучены фрагменты этих беспилотников и их маршрут — целью полетного задания был как раз ангар в Смоленской области с обломками того самого самолета», — сказал Гагин.

По мнению советника ДНР, Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) пытался представить удар ВСУ по ангару с обломками Ту-154 якобы как попытку российской стороны уничтожить все улики трагедии 2010-го года. Гагин назвал эти попытки провокацией, прежде всего, принимающиеся для того, чтобы выставить Россию перед Польшей причиной этой трагедии.

Официальные лица Польши летели в Россию для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Катынского расстрела. Всего на борту находились 96 пассажиров, в числе которых были 8 членов экипажа. Все они погибли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что террористическая агрессия со стороны Киева усилилась.