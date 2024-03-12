В Кремле сообщили, что террористическая активность Киева растет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал террористическую активность Киева. По его словам, российские военные делают все, чтобы отследить намерения киевского режима. Слова Пескова приводит ТАСС.

«Наши военные делают все, что необходимо, система ПВО работает. Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается», — сказал Песков.

Министерство обороны РФ накануне сообщило, что ВС России совместными усилиями с ФСБ предотвратили попытку украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Ранее Telegram-каналы сообщали, что на приграничных с Украиной территориях идут бои. Были замечены люди в форме и с оружием.

Также мы сообщали, что ночью над Россией были сбиты 25 беспилотников. Системы ПВО отработали над Московской, Нижегородской, Белгородской, Орловской областями.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Крыму. Он назвал ее «серьезной операцией».

Песков ранее также назвал «рассуждалками» все домыслы о возможном ядерном ударе России по Украине. Так он прокомментировал информацию, которая появляется в западных СМИ.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов