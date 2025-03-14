По его словам, в результате террористских действий со стороны Украины, прердварительно, погибла сотрудница музея. Двое ее коллег получили ранения. Само здание музея, которое имеет богатую историю начиная с XIX века, практически полностью разрушено.

Это нападение является частью серии регулярных обстрелов, которые украинские войска наносят по территории Курской области. В регионе действует режим контртеррористической операции (КТО).

Российские военные остановили наступление ВСУ в Курской области, которое началось в августе 2024 года. К 14 марта ВС РФ освободили 29 населенных пунктов, включая Суджу.

На освобожденных территориях работают военные следователи, которые документируют преступления, совершенные ВСУ. По каждому установленному факту сотрудники правоохранительных органов заводят уголовные дела.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова не смогла сдержать эмоций, говоря о погибших из-за действий ВСУ детях в Курской области.