Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова не смогла сдержать слезы, комментируя трагические события, связанные с гибелью детей от действий украинских военных. Прямая трансляция ее выступления велась в сообществе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

На видеофрагменте видно, как Захарова, говоря о преступлениях киевского режима, не может сдержать слез. Официальный представитель МИД даже взяла небольшую паузу, чтобы справиться с эмоциями.

Захарова указала на то, что в Белгородской области в результате атак ранены 88 и погибли 12 детей. В Курской области от действий киевского режима пострадали 24 ребенка, четыре — не выжили.

Официальный представитель МИД РФ заявила о необходимости документировать и расследовать чудовищные преступления ВСУ. По ее словам, среди виновных уже есть задержанные, а также те, кто ожидает своих приговоров.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что все преступления, совершенные киевским режимом, должны быть тщательно задокументированы. Он подчеркивал, что преступники будут найдены и наказаны, а задача органов военной юстиции состоит в фиксации преступлений против гражданского населения.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ признал власти Украины виновными в трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.