Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым прокомментировала судьбу пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области.

Согласно данным, имеющимся у официального представителя МИД России, от 70 до 120 мирных жителей Курской области могут удерживаться украинскими военными в некоем подобии «концентрационных лагерей». Самый крупный «лагерь», вероятнее всего, может располагаться в здании одного из социальных учреждений города Суджи. Дипломат отметила, что среди удерживаемых не меньше десяти детей и подростков. Более того, по словам Захаровой, несколько граждан России были вывезены украинскими военнослужащими за пределы РФ, их дальнейшая судьба неизвестна.

«Мы вновь наблюдаем полное отсутствие реакции на происходящее со стороны международных правозащитных организаций», — подчеркнула Захарова.

Вопреки этому Россия подготовила доклад Посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима. Документ распространили в международных организациях.

Ранее сообщалось, что в МИД России жестко высказались об опасных действиях Запада на Украине.