Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказалась о действиях коллективного Запада, который не перестает помогать Украине. Она отметила, что полученное вооружение Киев может применить против атомных электростанций, что станет угрозой для всех.

Страны ЕС, Великобритания и США не перестают помогать ВСУ. Все чаще речь заходит про передачу ракетных комплексов и санкцию на применение по далеким от границы российским территориям. При этом украинская сторона не отрицает, что ударила бы самым ключевым объектам, не только военным. Мария Захарова считает, что Запад играет с огнем, ведь передав Украине вооружение оно неизбежно затронет даже АЭС.

«Есть такое выражение — слабоумие и отвага, это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях, вопрос в здравом смысле. <...> Ведь у радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно, она идет, куда ветер дует и куда идет вода», — отметила представитель МИД России.

Также в ходе интервью Захарова отметила, что передаваемое ВСУ оружие пошло по Европейскому континенту и добралось в регион Ближнего Востока, где сейчас с новой силой обострился конфликт.

Отметим, Россия уже неоднократно предупреждала страны Запада про опасность передачу техники и оружия ВСУ. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что страны НАТО должны отдавать себе отчет в действиях и словах, особенно, когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России.

Ранее сообщалось, что Захарова попросила главу Тайваня Лая Циндэ не «лаять» в сторону российских территорий.