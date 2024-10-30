ВСУ столкнулись с массовым дезертирством

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ВСУ все чаще сталкивается с самовольным оставлением части военными. По словам Кравченко, ситуация уже стала угрожающей.

Озвучить точное число случаев дезертирства председатель украинского Верховного суда отказался.

Он призвал стимулировать военнослужащих заработной платой и заняться патриотическим воспитанием граждан.

Ранее сообщалось о том, что офицер ВСУ Коростинский призвал штрафовать уклоняющихся от мобилизации и «давать им по хребту».