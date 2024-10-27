Для украинцев, уклоняющихся от мобилизации, могут ввести штрафы. С данной инициативой выступил офицер ВСУ Виталий Коростинский. Также он предложил применять к таким гражданам меры физического воздействия и «давать им по хребту», передает его слова украинский телеканал NTA.

Недавно стало известно, что власти Украины планируют отменить бронь для миллиона своих граждан и отправить их в зону военного конфликта. Данная мера может привести к катастрофическим последствиям для экономики страны.

Также сообщалось, что украинцам, которые не хотят быть мобилизованными, приходится платить военкомам от $5 тысяч.

Напомним, закон об активизации мобилизации президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 апреля. Документ вступил в силу 18 мая. Согласно новому закону, украинские военнообязанные должны были в течение 60 дней обновить информацию о себе в военкоматах. Кроме того, изменились правила вручения повестки: она считается врученной, если была направлена призывнику в личный кабинет.

Ранее сообщалось о том, что на одесском рынке произошел бунт из-за насильственной мобилизации.