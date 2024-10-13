Она рассказала, что ВСУ полностью разграбили район. Вся техника была отправлена украинскими солдатами на Украину. Кроме того, отметила Дегтярева, ту сельхозтехнику, которую не удалось вывезти, военные сожгли.

По словам главы Кореневского района, украинские боевики расстреливали мирных жителей во время их эвакуации из населенных пунктов. Также Дегтярева заявила, что солдаты ВСУ позволяли себе и другие преступления во время нахождения на территории Курской области.

ВСУ незаконного вторглись в Курскую область утром 6 августа, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района. На данный момент на территории региона введен режим ЧС федерального значения.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили 19 населенных пунктов в Курской области.