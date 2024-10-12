19 населенных пунктов в Курской области освобождены ВС России. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов отметил, что "курское направление" активно развивается, с ежедневными успехами в уничтожении противника. В последние два дня российские войска завершили зачистку двух населенных пунктов, а еще два находятся в процессе.

«За прошедшие почти два месяца освобождены 19 населенных пунктов», — добавил командир спецназа.

На суджанском направлении группа "Аида" спецназа "Ахмат" уничтожила один танк и боевую машину. Алаудинов также отметил концентрацию сил противника на стороне Украины, однако не уточнил, куда они могут направиться.

Кроме того, он опроверг сообщения о "страшных действиях" со стороны ВСУ в Белгородской области. Командир уточнил, что попытки прорыва оказались безуспешными, и украинские военнослужащие вернулись с потерями.

Ранее, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, высказал мнение, что Украина уже проиграла конфликт с Россией.