Украинская армия бьет западным оружием по детским садам и площадкам Белгорода, сообщил в интервью РИА Новости журналист из Австралии и автор телеграм-канала CafeRevolution Джони Х.

Он рассказал, что сам попал под ракетный обстрел и был вынужден прятаться в укрытии.

Джони Х констатировал, что в Белгороде нет военных, там находятся только мирные жители. Но ракеты, которые Запад поставляет Украине, летят именно сюда, в результате чего страдают ни в чем не повинные люди.

Джони Х. рассказал, что ему удалось задокументировать факт обстрела Украиной детского сада в Белгороде «Хаймарсами». По словам журналиста, это произошло за час до прихода детей в детский сад. Никто из детей не пострадал, но детский сад уничтожен, сказал он.

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