По словам ветерана Службы внешней разведки Льва Королькова, из-за предстоящих выборов американского лидера Вашингтон не решится на активные действия против России. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что заявления Штатов о разрешении Украине бить вглубь нашей страны сделаны из-за поражений украинской армии на линии фронта. Так, российские войска выдавливают их из Курской области и одновременно наступают на всей линии Донбасса.

По мнению военного эксперта, это был сигнал Москве на морские учения, но он не останется без ответа. Так, Россия в случае разрешения на удары ответит полным разрушением энергосистемы и прочих объектов Незалежной.

Он пояснил, что в таком развитии событий заинтересованы только весьма узкая группа лиц в Североатлантическом альянсе и нескольких американских «ястребов», представляющих интересы определенной политической группы. К тому же американцы прекрасно понимают, что в тех же близлежащих районах с Израилем идет настоящая война, и флот может утонуть буквально в считанное время, если тем же хуситам будут переданы определенные виды ракетного вооружения.

Ранее политолог Иван Мезюхо пояснил вероятность третьей мировой войны после разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.