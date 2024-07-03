ВСУ в Часовом Яре раздавили сослуживца гусеничным транспортером

ВСУ раздавили собственного сослуживца на бронированном гусеничном транспортере в ходе одного из боев в Часовом Яре. Соответствующее заявление сделал командир штурмовой группы украинских ВС Валентин Гриднев, который сдался в плен российской Армии после данного ЧП. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Военнослужащий рассказал, что ситуация сложилась после того, что как штурмовики РФ заняли 2-й этаж здания его подразделения, а бойцы национального батальона «Кракен», которые должны были прикрывать ВСУ, вышли из боя. Гриднев рассказал, что запросил подкрепление, которое ВС РФ уничтожили на подходе при помощи БПЛА, после чего ВСУ пришлось вызвать эвакуационную машину.

После этого все происходило слишком быстро, вспоминает пленный. По его словам, эвакуационная МТ-ЛБ ринулась с поля боя и в процессе разворота переехала сослуживца, хотевшего оббежать машину.

«Еще один парень, которого должны были эвакуировать, тоже его несли с открытыми переломами, он за какой-то поручень зацепился и его никто не затянул...», – добавил пленный.

Гриднев также сообщил, что по рации передали, что в МТ-ЛБ находятся тяжелораненые и много убитых. Именно в тот момент он осознал, что их никто не эвакуирует, поэтому группа сдалась, заключил военнопленный.

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