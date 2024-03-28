Украинская армия нанесла ракетный удар по Углегорску, расположенном в Горловском районе ДНР. Об этом в соцсетях сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что ВСУ нанесли удар около 06:00 по московскому времени. Снаряд был выпущен из Реактивной системы залпового огня (РСЗО). Ракета также попала по населенному пункту Константиновка.

27 марта СЦКК сообщило, что украинские вооруженные формирования выпустили ракету из РСЗО по Донецку.

ВСУ продолжают обстреливать мирные города и поселки ДНР и ЛНР. Украинская армия использует снаряды, поставленные Западом, а также беспилотники. Одной из целей начала специальной военной операции на Украине является защита мирного населения Донбасса.

В сентябре 2022-го года территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, стали частью России в результате референдума, проведенного в этих регионах.

Ранее мы писали, что освобождение российскими военными сел Тоненькое и Орловка в ДНР обрушило всю линию фронта для ВСУ.