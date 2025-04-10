Второй этап консультаций между Россией и США стартовал в Стамбуле

В Стамбуле начался второй этап переговоров между Россией и США, посвященных восстановлению работы дипломатических представительств, сообщило РИА Новости.

Российскую сторону представляет посол Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Коултер.

Дарчиев заявил, что целью встречи является преодоление «негативных последствий», оставшихся после правления администрации Байдена.

В рамках текущего раунда консультаций российская делегация планирует обсудить вопрос о возвращении конфискованной дипломатической собственности и поднимет тему возобновления прямого авиасообщения.

Как пишет ТАСС, встреча представителей России и США в Стамбуле займет несколько часов, но будет менее продолжительной, чем предыдущий раунд.

9 апреля глава РФПИ Дмитриев провел встречу с членами Американской торговой палаты в РФ.