ВЦИОМ: 76% жителей Петербурга ожидают, что Беглов победит на выборах губернатора

Стало известно, что в победу Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга не верят только 24% участников опроса, 76% из них пророчат Беглову лидерство на сентябрьском голосовании. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонтов.

Отмечается, что исследование общества проводилось методом телефонного опроса. Погрешность данных менее 2,5%. Представитель ВЦИОМ подчеркнул, что только 68% петербуржцев осведомлены о грядущих выборах. По его словам, это абсолютно нормально для крупного города.

Голосование в регионе пройдет с 6 по 8 сентября. На должность губернатора баллотируются еще три кандидата, не считая Беглова: Павел Брагин, Максим Яковлев, Сергей Малинкович.

Ранее сообщалось о том, что более 80% россиян доверяют действующему президенту России Владимиру Путину. Такими данными поделился ВЦИОМ.