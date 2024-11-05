Вучич: американские выборы приведут либо к миру, либо к третьей мировой войне

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Happy заявил, что предстоящие в наступивший вторник, 5 ноября, в США выборы президента страны станут, по сути, судьбоносными для всего мира, определив его дальнейшее будущее.

Как подчеркнул глава сербского государства, выбора на самом деле всего два: после американских выборов наступит либо мир, либо начнется либо третья мировая война.

«Возможно, это самые важные выборы в истории человечества, которые могут определить мир или… продолжение войны, которая может привести нас к третьей мировой войне», — заявил Вучич.

Сегодня, 5 ноября, граждане США выбирают своего президента на предстоящие четыре года. Основными претендентами на пост главы Белого дома являются республиканец Дональд Трамп. А его оппонентом значится кандидат от демократов, действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Ранее британская The Times написала, что в Вашингтоне местные жители заколачивают здания и строят баррикады, со страхом ожидая выборов.