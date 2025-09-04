Вучич готовится к политической рокировке и может возглавить правительство

Александр Вучич готовится к масштабной политической рокировке. После окончания президентского срока он может возглавить правительство, а на свой пост выдвинуть соратника. Об этом сообщает «Комерсантъ».

Президент Сербии Александр Вучич прорабатывает план передачи власти, который позволит ему остаться у руля страны. По данным инсайдеров, после завершения второго срока в 2027 году он может инициировать досрочные парламентские и президентские выборы.

Цель маневра — выдвинуть на высший пост лояльного союзника, чтобы самому занять должность премьер-министра. Этот шаг даст ему прямой контроль над правительством и парламентом. Первым признаком грядущих перемен стало неожиданное появление в сербской делегации в Пекине экс-президента Томислава Николича. Его участие в переговорах с лидерами Китая и России расценено в дипломатических кругах как «смотрины» потенциального преемника.

