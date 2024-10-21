Сербский президент Александр Вучич в беседе с местным радио объяснил, почему не приедет лично на саммит БРИКС в Казани.

Как оказалось, у Вучича заранее была подготовлена встреча на даты проведения саммита БРИКС. Как раз в это время в страну польский премьер Дональд Туск. Однако это не значит, что Сербия пропустит важное международное событие в Казани: страна будет представлена в лице вице-премьера.

«Четверо наших министров поедут, в том числе вице-премьер Александар Вулин, министр Гашич, министр Месарович и министр правительства Сербии, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества Ненад Попович. Они будут представлять нашу страну на саммите БРИКС», — отметил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что держал в курсе об этом российского главу.

Напомним, что Сербия отказалась вводить санкции против России и поддерживать из в целом. Страна намерена продолжать тесно сотрудничать с РФ и не поддаваться на западное давление.

Ранее сообщалось, что Сербия в очередной раз не поддержала антироссийские санкции и объявила о праздновании Дня Победы и других значимых праздников.