Гибель в Москве высокопоставленного сотрудника сербской оборонной госкомпании «Югоимпорт-СДРП» Радомира Куртича приобретает международное политическое звучание. Президент Сербии Александр Вучич официально сообщил, что сербские власти обратились к российским спецслужбам с просьбой помочь в выяснении обстоятельств этого загадочного инцидента, передает РТС.

У сербского лидера, по его собственным словам, пока недостаточно информации для каких-либо выводов. Он призвал дождаться результатов расследования, отметив, что данные судебно-медицинской экспертизы еще не получены. Тем не менее, он попросил структуры и спецслужбы РФ помочь расследовать трагический случай.

«Я надеюсь, что мы получим ответ в ближайшее время. Речь идет о нашем гражданине, образцовом гражданине и человеке, который много лет проработал в хорошей сербской компании», — отметил президент Сербии.

Сербские СМИ сообщают, что Куртич скончался на одной из московских улиц в середине ноября этого года. Точные причины и обстоятельства его смерти до сих пор не обнародованы, что и побудило власти Сербии к формальному обращению.

Напомним, что оборонная компания «Югоимпорт-СДРП» является ключевым государственным экспортером вооружений и военной техники Сербии, что делает случившееся предметом особого внимания.

Ранее военкор Коц заявил, что Сербия скоро будет вынуждена выступить против России.